Hatay'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte dolar sürüleceği bilgisi üzerine Saraykent Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
A.H. ve A.K'nin adreslerinde yapılan aramada, sahte 35 bin 550 dolar bulundu.
Ekipler, A.H. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel