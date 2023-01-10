Hatay'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte dolar sürüleceği bilgisi üzerine Saraykent Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. A.H. ve A.K'nin adreslerinde yapılan aramada, sahte 35 bin 550 dolar bulundu. Ekipler, A.H. ve A.K'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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