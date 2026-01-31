Haberler

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, güvenlik amacıyla piroteknik maddeler satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 137 iş yeri kontrol edilirken, ruhsatsız bulunduranlara ceza kesildi ve çeşitli piroteknik maddelere el konuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, kimyasal tepkimeler aracılığıyla patlayıcı, ısı, ses, duman, ışık oluşturan maddelere yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik ilçede piroteknik maddeleri satan iş yerlerini denetledi.

Uygulamada 137 iş yeri kontrol edilirken, 144 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.

Ekipler, satışı izne tabi olan ancak ruhsatsız şekilde bulunduran iş yerindeki 477 meşale, 11 volkan, 70 maytaba el koydu ve işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
