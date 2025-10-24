Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Hatay'da Gerçekleşti

Hatay'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valiliğin ev sahipliğinde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde İskenderun'daki bir otelde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çalıştayın açılışında, bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kolay ancak doğru bilgiye ulaşmanın ise her zamankinden çok daha zor hale geldiğini söyledi.

Dijital çağın hızının, bilgi kirliliğini de beraberinde getirdiğini belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Bilginin doğruluğundan emin olmadan yapılan her paylaşım, bireylerin ve toplumların güven duygusuna zarar verebilmektedir. İşte tam bu noktada dezenformasyonla mücadele konusu yalnızca iletişim alanında değil, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren, bazen bir milli güvenlik bazen de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki bu konunun ne denli hayati olduğunu bizler asırların felaketi 6 Şubat depremlerinde çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Depremin ilk anlarından itibaren yaşanılan büyük yıkımın yanında, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış ve kasıtlı bilgilerin vatandaşlarımız arasında panik, güvensizlik ve umutsuzluk duygusunu ne kadar derinleştirdiğine, olduğunun aksine algı oluşturmanın neredeyse her türüne de şahitlik ettik. Depremlerin ilk gününde oluşan çöp görüntülerini 24'üncü gününde 'Deprem bölgeleri bu vaziyette bırakıldı', 'Hatay'da depremde 300 binden fazla insan canını kaybetti' diye haber yapıldı. 'Yarseli Barajı'nın patladığı' haberini yayıp halkımızda panik ve korku uyandırdılar, o dönemde yapılan kurtarma ve yardım çalışmaları da maalesef sekteye uğradı."

O dönemde çok fazla asılsız haberlerin yapıldığını vurgulayan Masatlı, kendilerinin de bu kriz dönemlerinde insanların moral ve motivasyonuna zarar verecek bu tarz paylaşımları, o kadar işe rağmen ivedi bir şekilde yalanlamak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Masatlı, gerçekleştirilen çalıştayın, Hatay'ın yeniden ayağa kalkış sürecinde önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Güçlü toplumun temelinin doğru bilgiye erişen, eleştirel düşünebilen ve bilinçli hareket eden bireyler olduğunu dile getiren Masatlı, "Özellikle gençlerimizin dijital medya okuryazarlığı becerilerini güçlendirmeleri, yanlış bilgiye karşı duyarlılık kazanmaları ve toplumsal bilinçle hareket etmeleri, geleceğimiz adına çok önem arz etmektedir. Bu çalıştayda elde edilecek fikirlerin, sadece üniversite ortamlarında değil, toplumun tüm kesimlerine yayılacağına, Hatay'dan yükselen bu bilinçli sesin ülkemiz genelinde güçlü bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Dezenformasyonla mücadele konusunda seçmeli dersler koyuyoruz"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de yanlış bilginin kitleleri olumsuz yönlere sevk edebildiğini ifade etti.

Bu nedenle dezenformasyonla mücadelenin, eğitim sıralarından başlaması gereken önemli bir konu olduğuna işaret eden Eren, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede biz üniversite olarak bütün fakülte ve birimlerimizde konunun önemini göz önünde bulundurarak dezenformasyonla mücadele konusunda seçmeli dersler koyuyoruz. Öğrencilerimizin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ya da maruz kaldıkları bilgileri doğrulayarak bunları edinmeleri ve yaymak istiyorlarsa doğruladıktan sonra yaylamalarını istiyoruz. Dezenformasyon özellikle afet dönemlerinde, sosyal yapının ya da sosyal gidişatın anormal olduğu dönemlerde çok daha büyük olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu nedenle Hatay gibi afeti çok derin yaşamış bir şehirde dezenformasyonla mücadelenin çok daha değerli, önemli olduğunu, bu konuda bilgilendirmelerin, bilinçlendirmelerin çok daha yerinde olduğunu düşünüyorum."

"Ortak akılla bu mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da dezenformasyonla mücadeledeki en etkili yöntemin eğitim olduğunu dile getirdi.

Erken yaşlardan itibaren pedagojik yaklaşımlarla bireylerin bilinçlendirilmesi, eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesinin uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunması açısından büyük önem taşımadığının altını çizen Yalınız, "Bugün burada bilimsel katkılar ve ortak akılla bu mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Karar alıcılarımıza, değerli akademisyenlerimize, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize katılımları ve katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla çocukların ve gençlerin sosyal medya ve akran ilişkilerinde dezenformasyonla mücadelesi, akademik dünyada dezenformasyon ve gençlerin toplumsal rolü, toplumda dezenformasyonla mücadele ve yaşam boyu öğrenme, çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında ortak mücadele yöntemleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar çalıştayı değerlendirdi

HMKÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Nurşen Soysal da çalıştayı yerinde bulduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

MEÜ Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alişan Bulur ise çalıştayın çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Çağın en önemli sorunlarından birinin dezenformasyonla mücadele olduğunu belirten Bulur, "Özellikle gazetecilik, dijitale taşındığı için dijitalde bu sorun çok yoğun. Çalıştayla gazetecilik veya iletişim fakültesi öğrencileri olarak bu konuda daha çok bilinçleneceğiz. Bu konuyla daha çok mücadele edeceğiz ya da mücadelemizin daha verimli geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çalıştaya, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ve TRT Genel Müdür Müşaviri ve Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu, Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, gazeteci cemiyeti başkan ve temsilcileri, akademisyenler ile diğer ilgililer katıldı.