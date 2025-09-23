Haberler

Hatay'da Pazarcılar Arasında Kavga: 1 Yaralı

Hatay'da Pazarcılar Arasında Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarında pazarcılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Paniğe neden olan kavgada pazarcı M.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan M.A.B. götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.