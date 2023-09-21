Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Dörtyol ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Numuneevler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.