Hatay'da Park Halindeki Motosiklet Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Payas ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletin sahibi, durumu polisle bildirerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Mutlu Bilgen, apartmanın önüne park ettiği 31 KLG 52 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Bilgen, motosikletinin çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
