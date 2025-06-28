Hatay'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Arsuz-İskenderun kara yolu Üçgüllük Mahallesi'nde sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 06 BK 1261 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından takla atarak park halindeki 2 otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü, Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel