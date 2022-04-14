Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol kenarındaki telleri ve demir boruları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Otoyolu kenarındaki Otoyolları İşletme Şefliğine ait 320 kilogram tel ve 64 demir borunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin M.C.A. ile H.K. olduğunu belirleyen polis, zanlıları Dumlupınar Mahallesi'nde saklandıkları adreste operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, çalıntı malzemeler Otoyolları İşletme Şefliğine teslim edildi.

AA / Burak Milli - Güncel

TEM Otoyolu, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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