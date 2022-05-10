Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYY 142 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ yolu Çekmece mevkisinde Y.Y'nin kullandığı 31 P 8146 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan M.E.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Y.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel