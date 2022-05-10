Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYY 142 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ yolu Çekmece mevkisinde Y.Y'nin kullandığı 31 P 8146 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan M.E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Y.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title