Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Alim Karatoyuk'un (20) kullandığı 31 AEJ 191 plakalı motosiklet, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 SF 717 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Alim Karatoyuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel