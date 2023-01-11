Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Alim Karatoyuk'un (20) kullandığı 31 AEJ 191 plakalı motosiklet, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 SF 717 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Alim Karatoyuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Numune Mahallesi İskenderun Hatay Güncel Haberler

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