Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, bir otomobili takibe aldı.
Çevre yolu girişinde aracı durdurarak arama yapan ekipler, 335 gram esrar ele geçirdi.
Araç sürücüsü H.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel