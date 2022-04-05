Hatay'da otomobilinde 84 sikke ve taş tablo bulunan zanlıya gözaltı - Haberler

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Hatay'da otomobilinde 84 sikke ve taş tablo bulunan zanlıya gözaltı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da otomobilinde 84 sikke ve taş tablo bulunan zanlıya gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 84 sikke ile taş tablo ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 84 sikke ile taş tablo ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde E.T'nin aracında tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Otomobilde arama yapan ekipler, 84 sikke ve taş tablo ele geçirdi.

Şüpheli E.T. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Saraycık, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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