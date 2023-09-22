Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı.

Kaza, Koçören Mahallesi'nde Antakya- Samandağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AGL 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HATAY