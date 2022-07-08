Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Temmuz'da Çankaya Mahallesi'nde Selçuk E'nin kullandığı otomobile gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla K.K, D.K, C.K. ve T.K'yi Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Temmuz'da Selçuk E'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda, bir kişi ölmüş, 4'ü çocuk 8 kişi yaralanmıştı. AA / Burak Milli - Güncel İskenderun Hisarcık Selçuk Hatay Güncel Haberler

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