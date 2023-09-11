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Hatay'da otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya ilçesi Arsuz Ekinci Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. İki otomobilden hırsızlık suçlarından aranan R.D. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya ilçesi Arsuz Ekinci Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. İki otomobilden hırsızlık suçlarından aranan R.D. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Ekinci Hatay Güncel Haberler

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