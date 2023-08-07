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Hatay'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 4 Oto Faresi Yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilden hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan aranan 4 oto faresi yakalandı. Şüphelilerle birlikte para ve cep telefonu ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilden hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan aranan 4 oto faresi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Arsuz ilçesinde Arsuz Övündük, Büyükdere ve Arpaderesi mahallelerinde 3, Dörtyol'da da 1 oto faresi yakalandı. Otomobilden hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan aranan S.O., H.Y., B.Ç. ile D.O. gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 3 bin 215 Türk lirası, 320 dolar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Arsuz Hatay Güncel Haberler

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