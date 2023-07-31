Hatay'da Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 106 gram metamfetamin, 1 adet captagon ve 5.8 gram esrar bulundu.

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesine bağlı otoban gişelerinde şüpheli bir aracı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan arama da 106 gram metamfetamin, 1 adet captagon ve 5.8 gram esrar ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüpheliler M.Y ve M.K gözaltına alındı. - HATAY