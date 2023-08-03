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Hatay'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin ön yolcu koltuğunun arkasına özel yapılan zula içerisinde 502 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin ön yolcu koltuğunun arkasına özel yapılan zula içerisinde 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesindeki otobanda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunun arkasındaki zula bölümünde 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.B.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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