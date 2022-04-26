Hatay'da otomobilde 974 uyuşturucu hap ele geçirildi
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Antakya ilçesindeki bir otomobilde 974 uyuşturucu hap bulundu.
Antakya ilçesindeki bir otomobilde 974 uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Akasya Mahallesi'nde seyreden otomobili durdurdu.
Araçta 974 uyuşturucu hap bulundu, sürücü M.G. ile araçtaki M.Y. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel