Otomobilde 6 bin 670 sikke ele geçirildi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili otoyolda durdurup aradı.
Polis, araçta Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 sikke buldu.
Gözaltına alınan D.B. ve O.B, emniyete götürüldü.
AA / Güncel