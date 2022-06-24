Otomobilde 6 bin 670 sikke ele geçirildi - Haberler

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Otomobilde 6 bin 670 sikke ele geçirildi

AA - Güncel
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Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili otoyolda durdurup aradı.

Polis, araçta Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 sikke buldu.

Gözaltına alınan D.B. ve O.B, emniyete götürüldü.

AA / Güncel

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