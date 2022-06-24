Otomobilde 6 bin 670 sikke ele geçirildi Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 bin 670 sikke ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili otoyolda durdurup aradı. Polis, araçta Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 sikke buldu. Gözaltına alınan D.B. ve O.B, emniyete götürüldü. AA / Güncel Güncel Haberler

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