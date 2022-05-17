Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönelik çalışma kapsamında Antakya Çevreyolu Gülderen Kavşağı'nda Ş.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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