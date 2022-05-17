Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilinde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönelik çalışma kapsamında Antakya Çevreyolu Gülderen Kavşağı'nda Ş.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel