Hatay'da otomobilde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

Hatay'da otomobilde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Zülüflühan Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı.
Güvenlik güçleri, araç içerisinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Sürücü A.K. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel