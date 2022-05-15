Hatay'da otomobilde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da otomobilde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da otomobilde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Zülüflühan Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı.

Güvenlik güçleri, araç içerisinde 378 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü A.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

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