Hatay'da otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Güvenlik güçleri, ilçede durdurdukları otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü A.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hassa, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

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