Hatay'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Samandağ ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin kullandığı 31 SN 721 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde, A.D. idaresindeki 31 ANK 428 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.D. olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel