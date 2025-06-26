Hatay'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 40 metreden uçuruma düştü. Sürücü yaşamını yitirirken, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

HATAY'da kontrolden çıkan otomobilin 40 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Şakir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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