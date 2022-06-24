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Hatay'da otomobil sulama kanalına devrildi

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da otomobil sulama kanalına devrildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, kazada yara almadı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, kazada yara almadı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AHP 162 plakalı otomobil, Altınçay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazanın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, vinç yardımıyla aracı kanaldan çıkardı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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