Hatay'da Otomobil Motosikletlere Çarptı, 4 Yaralı

Hatay'da Otomobil Motosikletlere Çarptı, 4 Yaralı
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Samandağ ilçesinde bir otomobilin karşı şeritten gelen iki motosiklete çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü yaya olarak kaçtı, jandarma soruşturma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobilin, karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün aracını bırakarak yaya olarak kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet ve üzerlerindeki 4 kişi yola savruldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazının ardından otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, yaya olarak bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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