Hatay'da Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışmasının ardından biri devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Kıcı Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otomobillerden biri devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel