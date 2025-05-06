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Hatay'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Hatay'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Antakya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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