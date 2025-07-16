Hatay'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak, seyir halindeki S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki A.A. ve İ.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünün 0.51 promil alkollü olduğunu tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin virajı alamayıp kontrolden çıkması ve karşı şeritten gelen kamyonetle çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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