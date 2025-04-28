Hatay'da Otomobil Kaldırıma Çarptı, 4 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakasına ulaşılamayan otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Uzunbağ mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel