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Hatay'da Otomobil Kaldırıma Çarptı, 4 Yaralı

Hatay'da Otomobil Kaldırıma Çarptı, 4 Yaralı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ile plakasına ulaşılamayan otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Uzunbağ mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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