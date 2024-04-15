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Hatay'da Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karahüseyinli Mahallesi'nde, park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını gören A.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler Ç.S.E. ve A.E'yi çalınan otomobille birlikte yakaladı.

Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Jandarma Hatay Arsuz Güncel Haberler

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