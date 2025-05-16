Hatay'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Hatay'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGB 696 plakalı otomobil, Kıcı Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi, ambulansa Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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