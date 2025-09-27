Hatay'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yeşilada Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki otomobil ile M.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada plakaları öğrenilemeyen araçlardaki sürücüler ile S.D. ve H.Ç. yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel