Hatay'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeşilada Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki otomobil ile M.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada plakaları öğrenilemeyen araçlardaki sürücüler ile S.D. ve H.Ç. yaralandı.

Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
