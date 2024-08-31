Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi ve Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'ndeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınların çıktığı bölgelere sevk edildi ve yangınlar kontrol altına alındı. Ardından alanlarda soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi ve Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'ndeki otluk alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi.