Hatay'da Otluk Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Arpaçiftlik Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel