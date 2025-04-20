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Hatay'da Otelde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevlik Mahallesi'ndeki otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Otelde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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