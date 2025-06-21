Hatay'da Ortopedik Rahatsızlığı Olan Adaya Sınavda Destek

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Hatay'da sağlık sorunları nedeniyle sınav merkezine ulaşmakta zorlanan bir aday, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) götürüldü ve sınav sonrası evine bırakıldı.

Hatay'da, ortopedik rahatsızlığı bulunan aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gBüyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle sınav merkezine gitmekte güçlük çeken bir aday belediyeden yardım istedi.

Ekipler, hasta nakil aracıyla evinden aldıkları adayı sınava gireceği okula götürdü.

Sınavın ardından aday yeniden ekiplerin yardımıyla evine bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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