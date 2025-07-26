Hatay'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

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Hatay'da orman yangını riskinin yüksek olması nedeniyle, 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik, ateş yakılması ve piknik gibi etkinliklere de izin verilmeyeceğini açıkladı.

Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangını riskinin gelecek günlerde devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle ormanlık alanlara girişlerin 30 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman sınırları içerisinde ateş yakılması, piknik, kamp ve etkinlik yapılması ile çadır kurulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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