Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Burak Milli - Güncel

Karagöz, Yangın, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

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