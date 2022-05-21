Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel