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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Bölgeye sevk edilen arazözler, su tankları ve helikopterler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması halkı tedirgin ediyor.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.

Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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