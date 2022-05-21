Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Karagöz, Yangın, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

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