Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Sezgin Pancar - Güncel