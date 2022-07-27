Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu - Haberler

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Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüyük Mahallesi Çumruk mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

İHA destekli gerçekleştirilen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyon kapsamında yapılan aramada, ormanlık alana ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İmha edilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Cem Genco - Güncel

İnsansız Hava Aracı Arsuz Hatay Güncel Haberler

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