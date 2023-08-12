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Hatay'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Nöbet

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Hatay'da orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, piknik ve mesire alanlarında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Hatay'da ormanlara girişin devam ettiği bu günlerde Jandarma ekipleri, yangınlarına karşı 7/24 nöbette.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak olması ekipleri harekete geçirdi. Orman bölgelerine girişlerin yasak olduğu Hatay'da jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, piknik ve mesire alanlarında devriye faaliyetlerini artırmış durumda. Ekipler, orman yangınlarının yaşanmaması için çalışmaları 7 gün 24 saat sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Hatay Güncel Haberler

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