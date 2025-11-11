Hatay'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kale ve Kurtbağı mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı.

Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Dörtyol ilçesi Keçeli mevkisinde çıkan orman yangını da büyümeden söndürüldü.