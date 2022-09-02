HATAY'DA ORMAN YANGININDA 5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı İskanevler Mahallesi'ndeki ormanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen yangını çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. Bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, 9 arazöz, 3 su tankı, 3 İlk müdahale aracı, 3 iş makinesi, 3 helikopter ve yer ekibi ile yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 5 hektarlık alan zarar gördü. (DHA)