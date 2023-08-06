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Hatay'da orman yangınına neden oldukları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Antakya ilçesi Serinyol Mesire Alanı'nda çıkan orman yangınının ardından güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Hatay'da orman yangınına neden oldukları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Antakya ilçesi Serinyol Mesire Alanı'nda bugün çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınının ardından güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yangının çıkmasında kasıtları bulunduğu düşünülen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Serinyol Antakya Hatay Güncel Haberler

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