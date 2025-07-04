Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel