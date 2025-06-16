Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

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İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor. Yangın, Aşkarbeyli mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasına bölge halkı da destek veriyor.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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