Hatay'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında karadan müdahale ediliyor. Yangın, Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 18 arazöz, 6 su tankı, 7 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Emniyet ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle Yukarıbucak Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
